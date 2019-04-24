2019-04-24T09:17:08+03:00
Авто

74 томских таксиста получили разрешение на перевозку пассажиров

Остальным еще предстоит получит лицензию
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Отсутствие разрешения является основанием для штрафаОтсутствие разрешения является основанием для штрафаФото: Иван МАКЕЕВ
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Таксомоторные компании и частные предприниматели обязаны иметь специальное разрешение на перевозку пассажиров и багажа. Об этом сообщили в областной администрации. Чтобы получить такой документ легковым такси нужно обратиться в любой отдел МФЦ. На данный момент выдано 74 разрешения.

Лицензию или разрешение на перевозку пассажиров и багажа водитель такси обязан предъявить инспектору ГИБДД или пассажиру по первому запросу. Отсутствие разрешения является основанием для назначения административного штрафа.

Для получения разрешения в МФЦ необходимо подать заявление, копию свидетельства о регистрации транспортного средства, предъявить паспорт и документ, подтверждающий право распоряжения автомобилем.

На дополнительные вопросы ответят в Региональном центре телефонного обслуживания по тел. 8-800-350-0850.

ИСТОЧНИК KP.RU

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