Томский автовокзал ввел дополнительные рейсы на майские праздники
Это касается южных направлений и межгорода
рейсы на 30 апреля и 8 мая будут выполняться по пятничному расписаниюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Как сообщается на сайте автовокзала, рейсы на 30 апреля и 8 мая будут выполняться по пятничному расписанию.
Дополнительные рейсы будут организованы в южные районы и по межгороду:
Томск — Юрга на 5 апреля в 19:50
Томск — Шарыпово с 10 мая перенесен на 8 мая
Томск — Кожевниково 30 апреля в 21:40
Томск — Кемерово 1 мая и 8 мая в 13.35
Подробную информацию можно узнать по телефонам: 54-07-30 и 54-08-16 или на официальном сайте автовокзала.
ИСТОЧНИК KP.RU