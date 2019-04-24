2019-04-24T07:57:37+03:00
Авто

Томский автовокзал ввел дополнительные рейсы на майские праздники

Это касается южных направлений и межгорода
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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рейсы на 30 апреля и 8 мая будут выполняться по пятничному расписаниюрейсы на 30 апреля и 8 мая будут выполняться по пятничному расписаниюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Как сообщается на сайте автовокзала, рейсы на 30 апреля и 8 мая будут выполняться по пятничному расписанию.

Дополнительные рейсы будут организованы в южные районы и по межгороду:

ТомскЮрга на 5 апреля в 19:50

Томск — Шарыпово с 10 мая перенесен на 8 мая

Томск — Кожевниково 30 апреля в 21:40

Томск — Кемерово 1 мая и 8 мая в 13.35

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 54-07-30 и 54-08-16 или на официальном сайте автовокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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