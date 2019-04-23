30% томичей готовы переехать в другой город за достойной зарплатой

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-23T10:13:19+03:00

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Аналитики портала по поиску работу hh.ru и подготовили подборку из десяти самых дорогих предложений Сибири с зарплатой от 200 000 рублей. Первую строчку рейтинга заняло предложение для специалиста по разработке высокопроизводительных транзакционных систем с зарплатой более 460 000 рублей. Правда, предложение подойдет кандидатам, желающим переехать на Кипр.

Еще одно предложение для ИТ-специалиста (Backend разработчика) работодатели разместили в Томске, вознаграждение ему предлагается от 4 150 EUR. Эта вакансия заняла вторую строчку в рейтинге самых дорогих предложений весны. На этот раз работодатель готов помочь не только успешному кандидату, но и его семье переехать в Германию.

В Сибири достаточно вакансий, предлагающих переезд, поскольку у нас отличная подготовка кадров, особенно, в сфере информационных технологий. Однако необходима готовность к переезду.

Если посмотреть по резюме сибиряков за последний год, то в среднем 27% из соискателей готовы рассматривать другой регион для жизни и работы. Лидером по числу таких кандидатов уже не первый год становится Омск, где желание уехать озвучили 32% соискателей за последний год. Чуть меньше, 31% - их в Иркутске, 30% в Томске, по 27% в Кемерове и Новокузнецке, 25% в Новосибирске. А меньше всего соискателей, желающих переехать, оказалось в Красноярске и Барнауле, по 24%.

ИСТОЧНИК KP.RU