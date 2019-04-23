Сегодня в Томске пройдет индийский праздник

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-23T10:02:59+03:00

Всех желающих ждет знакомство и с современной культурой Индии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Политехники приглашают на фестиваль с Холи и Болливудом

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Сегодня, 23 апреля, в МКЦ ТПУ (ул. Усова, 13в) с 18:00 до 19:30 пройдет яркий индийский фест.

Иностранные студенты подготовили для гостей разнообразную и интересную развлекательную программу. Участникам расскажут о холи (празднике красок), дивали (празднике света) и о понгале (праздник урожая). Можно будет послушать традиционные и современные песни, посмотреть выступления танцоров.

- Гостями праздника станут студенты из Индонезии, студия современного индийского танца Indidance, студия индийского танца "Бхарата", скульптор Леонтий Усов, студия индийского танца Якова Бельского "Чандрасурья". Кроме того, зрители увидят световое шоу, услышат русско-индийскую песню, познакомятся с традиционным индийским танцем бхаратнатьям, интерпретирующим мифические легенды и духовные идеи из индуистского текста, — говорят организаторы.

Отметим, томичей и всех желающих ждет знакомство и с современной культурой Индии: творческие номера в стиле Болливуда, исполнение хита «Tum hi ho» — песни из индийского фильма «Жизнь во имя любви-2», ставшей очень популярной среди слушателей со всего мира. Также студенты из Индии и Индонезии объединились, чтобы показать зрителям красочное модное шоу, демонстрирующее национальные костюмы.

Вход свободный

ИСТОЧНИК KP.RU