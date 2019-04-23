2019-04-23T09:46:48+03:00
Общество

1 мая в Томске пройдет демонстрация под новым лозунгом

Маршрут шествия уже определен
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Принять участие в демонстрации могут все желающиеПринять участие в демонстрации могут все желающиеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Праздник весны и труда, который объединяет представителей разных поколений, профессий и народов, в этом году немного поменяет свой формат в нашем городе.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, первомайское шествие пройдет от площади Ленина до площади Новособорной. Начнется оно в 11:00 по местному времени. Его главный организатор – Федерация профсоюзных организаций Томской области.

На площади Новособорной состоится праздничный концерт творческих коллективов региона, города и профсоюзов. Главный девиз праздника весны и труда в России — «За справедливую экономику в интересах человека труда!». Принять участие в демонстрации могут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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