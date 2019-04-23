Томичи могут бесплатно получить поле для посадки картошки

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-23T09:32:30+03:00

В 2018 году участниками акции стали более 120 семей, они собрали 34 тонны картофеля. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

До 8 мая пенсионеры томичи могут подать заявку и получить такой участок недалеко от Томска, куда можно доехать на общественном транспорте. Об этом сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.

На такое поле могут претендовать, в первую очередь, многодетные семьи. Им нужно обратиться в центры социальной поддержки населения по месту жительства. Участникам акции предоставляется вспаханный и подготовленный для посадки картофеля участок земли. Отметим, в 2018 году участниками акции стали более 120 семей, они собрали 34 тонны картофеля.

Телефоны центров:

ЦСПН Кировского района города Томска по тел. 43-25-64

ЦСПН Ленинского района города Томска по тел. 90-47-40

ЦСПН Октябрьского района города Томска по тел. 68-37-63

ЦСПН Советского района города Томска по тел. 71-39-39

ЦСПН Томского района по тел. 60-68-19

ЦСПН ЗАТО Северск по тел. (382 3) 53-11-60

ИСТОЧНИК KP.RU