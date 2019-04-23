Томичи могут бесплатно получить поле для посадки картошки
До 8 мая пенсионеры томичи могут подать заявку и получить такой участок недалеко от Томска, куда можно доехать на общественном транспорте. Об этом сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.
На такое поле могут претендовать, в первую очередь, многодетные семьи. Им нужно обратиться в центры социальной поддержки населения по месту жительства. Участникам акции предоставляется вспаханный и подготовленный для посадки картофеля участок земли. Отметим, в 2018 году участниками акции стали более 120 семей, они собрали 34 тонны картофеля.
Телефоны центров:
ЦСПН Кировского района города Томска по тел. 43-25-64
ЦСПН Ленинского района города Томска по тел. 90-47-40
ЦСПН Октябрьского района города Томска по тел. 68-37-63
ЦСПН Советского района города Томска по тел. 71-39-39
ЦСПН Томского района по тел. 60-68-19
ЦСПН ЗАТО Северск по тел. (382 3) 53-11-60
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