2019-04-23T09:20:26+03:00
Общество

Для томичек создали местный «Модный приговор»

Новый проект о моде и стиле научит женщин красиво одеваться
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Цель проекта - научить грамотно составлять свой гардеробЦель проекта - научить грамотно составлять свой гардеробФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Центр «Семья», который специализируется на помощи людям, оказавшимся в непростых жизненных обстоятельствах, запустил новый проект для женщин. Он называется «Мода или стиль. Выбор за тобой»! Цель проекта - научить грамотно составлять свой гардероб.

Уже 23 апреля в 19.00 пройдет встрече о правилах сочетания цветов: характеристики цветов, три правила сочетания. Занятия проходят по адресу ул. Говорова, 76/1 (около школы 55, второй Каштак). Все вопросы по телефону 624-400. Участие в проекте бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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