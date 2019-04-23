Для томичек создали местный «Модный приговор»
Новый проект о моде и стиле научит женщин красиво одеваться
Цель проекта - научить грамотно составлять свой гардеробФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Центр «Семья», который специализируется на помощи людям, оказавшимся в непростых жизненных обстоятельствах, запустил новый проект для женщин. Он называется «Мода или стиль. Выбор за тобой»! Цель проекта - научить грамотно составлять свой гардероб.
Уже 23 апреля в 19.00 пройдет встрече о правилах сочетания цветов: характеристики цветов, три правила сочетания. Занятия проходят по адресу ул. Говорова, 76/1 (около школы 55, второй Каштак). Все вопросы по телефону 624-400. Участие в проекте бесплатное.
ИСТОЧНИК KP.RU