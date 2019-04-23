Томичка разбила об стену голову соседскому ребенку за игру в мяч

СЕГОДНЯ 06:24 2019-04-23T06:34:30+03:00

У мальчика была рассечена бровь, но еще хуже, что он получил сильную психологическую травму Фото: PHOTOXPRESS

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Чрезвычайное происшествие случилось в микрорайоне Степановка города Томска. В одном из дворов на ул. Энергетиков агрессивная местная жительница напала на 8-летнего ребенка и нанесла ему травму головы. Причину вспышки гнева женщины в отношении мальчика, проживавшего в доме напротив, предстоит устанавливать стражам порядка.

Известно, что нападение на школьника произошло в 8 часов вечера, когда он с друзьями играл в мяч во дворе. Соседка просто выскочила из подъезда и ударила одного из игравших детей головой о кирпичную стену. Испуганный ребенок с кровотечением бросился домой, где мать обнаружила, что у него рассечена бровь. С подозрением на сотрясение мозга мальчик был доставлен в больницу, там врачи, к счастью, диагноз не подтвердили.

Возмущенная родительница немедленно написала заявление на соседку в полицию. По словам местных жителей, женщина неоднократно вела себя неадекватно: гонялась с палкой за местной детворой и ругала матом взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU