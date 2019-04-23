94-летний владелец «Волги» едва не сгорел в гараже в Томске
Престарелый мужчина сильно пострадал в своем кирпичном гараже, расположенном на ул. Говорова в Ленинском районе. Пожар случился в понедельник, 22 апреля. Сообщение о загорании поступило на пульт МЧС в 14.50 часов. По данным пресс-службы ведомства, в ликвидации пожара были задействованы 7 человек и 2 единицы техники.
На месте огнеборцы обнаружили 94-летнего хозяина гаража с сильными ожогами головы, рук и ног. Дедушка был незамедлительно госпитализирован в ожоговое отделение Областной клинической больницы.
По информации регионального управления МЧС России, Возгорание гаража удалось ликвидировать в 15:14 часов. В помещении сгорела часть вещей и повреждения получил автомобиль «Волга» - у ГАЗ-21 обгорело лакокрасочное покрытие багажника.
Отметим, что в тот же день в половине 6-го вечера серьезный пожар произошел в городе Северске. При пожаре в 9-этажном доме потребовалась эвакуация людей по автолестнице.
Одна из пострадавших была без сознания обнаружена на лестнице – 45-летняя женщина отравилась угарным газом и в тяжелом состоянии была доставлена в леченое учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU