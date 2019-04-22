2019-04-22T12:57:00+03:00
Происшествия

В Томске водитель управлял маршруткой в состоянии наркотического опьянения

Как выяснилось, это уже не первый его подобный рейс
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Состояние водителя подтвердило медицинское освидетельствование.Состояние водителя подтвердило медицинское освидетельствование.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники госавтоинспекции задержали водителя маршрутки на посту ДПС на Московском тракте в состоянии наркотического опьянения. Они обнаружили его таким ночью в автобусе после смены.

Водителю предъявили обвинение, причем, подобное уже происходи не первый раз. Ранее 36-летний томич был судим за совершение аналогичного преступления.

Как сообщили в областной прокуратуре, в феврале 2019 года мужчина вышел на смену после медицинской проверки с использованием алкотестера.

Состояние водителя в этот раз подтвердило медицинское освидетельствование. Он был отстранен от управления транспортным средством и доставлен в дежурную часть.

По факту возбуждено уголовное дело, которое рассмотрит Кировский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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