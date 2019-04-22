2019-04-22T12:39:12+03:00
Общество

На 69-м году жизни скончался депутат томской Закдумы Василий Сёмкин

Выборы на его место состоятся в сентябре
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Василий Семкин представлял интересы жителей Ленинского района города ТомскаВасилий Семкин представлял интересы жителей Ленинского района города ТомскаФото: из открытых источников
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В пятницу, 19 апреля на 69 году жизни скончался депутат Законодательной Думы Томской области по Ленинскому округу № 5 Василий Сёмкин.

Как сообщили в пресс-службе Думы, в областной парламент Сёмкин избирался в 2011 и в 2016 годах. Оба созыва депутат представлял интересы жителей Ленинского района города Томска. В думе работал в комитете по экономической политике, постоянных комиссиях по промышленности и предпринимательству и по вопросам агропромышленного комплекса.

Василий Сёмкин уроженец села Могочино Молчановского района Томской области. В 1969 г. окончил Томский автомобильно-дорожный техникум. Работал в различных специализированных предприятиях Томской области (Автоколонна, Сельхозтехника) механиком. В 1987 году организовал первый в области строительный кооператив. С 1996 года — индивидуальный предприниматель, занимался производством и продажей продуктов питания. Основатель и бессменный руководитель компании «Сёмкин».

Добавим, что довыборы на место скончавшегося Василия Семкина в Законодательную думу Томской области по Ленинскому одномандатному избирательному округу состоятся 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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