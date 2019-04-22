2019-04-22T12:23:28+03:00
Телевизор

У томичей есть возможность попасть в шоу «Последний герой»

Кастинг пройдет уже на этой неделе
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Теперь героем шоу сможет стать каждыйТеперь героем шоу сможет стать каждыйФото: Предоставлено
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Любой томич может принять участие во всероссийском кастинге нового сезона шоу ТВ-3 в Новосибирске

В новом сезоне проекте «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» звёзды выживали в диких джунглях – голодали, боролись со стихией и проходили различные испытания. Смогут ли телезрители справиться с этими задачами? В продолжении «Последнего героя» канал ТВ-3 возвращает оригинальный формат проекта – теперь героем шоу сможет стать каждый. Собеседования с участниками пройдут в гостиничном комплексе DoubleTree by Hilton 27 апреля с 10:00. С собой достаточно взять только паспорт РФ. Анкету участника можно посмотреть на официальном сайте телеканала ТВ-3 https://tv3.ru/

«Последний герой» - российская версия популярного во всём мире формата, также известного под названиями Expedition Robinson («Экспедиция Робинзон») и Survivor («Выживший»). Существует больше 40 локальных версий, созданных по официальной франшизе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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