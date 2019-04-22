2019-04-22T11:49:33+03:00
Происшествия

В Томской области житель расправился с приятелем при помощи металлической трубы

Пьяная ссора закончилась летальным исходом
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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От полученных повреждений потерпевший скончался на местеОт полученных повреждений потерпевший скончался на местеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В городе Асино Томской области местного жителя будут судить за причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть.

Как сообщили в Следственном комитете, в ночь на 5 декабря 2018 года 35-летний местный житель в своей квартире с приятелем распивал спиртные напитки. В ходе беседы между ними возникла ссора. Недолго думая, чтобы доказать свою правоту, подозреваемый нанес знакомому несколько ударов по голове обрезком металлической трубы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С материалами предстоит ознакомиться Асиновскому городскому суду и вынести приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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