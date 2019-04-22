Житель томского села до смерти забил своего сослуживца

СЕГОДНЯ 04:15 2019-04-22T04:15:03+03:00

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Житель из села Кожевниково снимал вместе со своим однополчанином квартиру в Томске. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в октябре 2018 года приятели сидели на кухне и распивали спиртные напитки. В процессе беседы между ними возникла серьезная ссора. Чтобы доказать свою правоту, сосед подозреваемого начал оскорблять того и даже пытаться ударить. Однако 37-детний сельчанин оказался сильнее. Он решил «утихомирить» разбушевавшегося сослуживца ударами ногами и руками. Бил так, пока потерпевший не потерял сознание, а когда остановился, было уже поздно. От полученных травм головы мужчина скончался в больнице.

Прокуратура Кировского района Томска направила в суд уголовное дело в отношении жителя села Кожевниково. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Свою вину подозреваемый признал в полном объёме. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU