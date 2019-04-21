2019-04-21T23:43:31+03:00
Происшествия

Томский пристав поймал магазинного вора, отбивавшегося от кассирш

Злоумышленник пытался вынести товар на 550 рублей
Татьяна Щукина
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Пристав проявил себя как настоящий мужчина: заступился за дам и справедливостьПристав проявил себя как настоящий мужчина: заступился за дам и справедливостьФото: Архив "КП"
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В одном из магазинов города Асино судебный пристав помог задержать любителя дармовщинки. Гражданин замысловато припрятал похищенные продукты на 550 рублей и даже пронес их мимо кассы, но его хитрость не осталась незамеченной. Призывы кассирш расплатиться за товар недобросовестный покупатель проигнорировал и попытался скрыться со снедью. Однако смелые женщины бросились наперерез. Неизвестно, чем бы закончилось дело, если бы не расторопность пристава мирового суда, расположенного в одном здании с магазином.

Сотрудник обходил прилежащую к суду территорию на предмет выявления запрещенных предметов и закладок, когда услышал крики из продуктового.

«Вбежав во внутрь, сотрудник службы среагировал моментально: преградил беглецу путь к выходу, а затем, применив физическую силу в виде загиба руки за спину, задержал правонарушителя», - с гордостью рассказала о действиях коллеги пресс-служба управления ФССП по Томской области.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник был привлечен к административной ответственности по статье «Мелкое хищение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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