Томский пристав поймал магазинного вора, отбивавшегося от кассирш

21 Апр 23:43 2019-04-21T23:43:31+03:00

Пристав проявил себя как настоящий мужчина: заступился за дам и справедливость Фото: Архив "КП"

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В одном из магазинов города Асино судебный пристав помог задержать любителя дармовщинки. Гражданин замысловато припрятал похищенные продукты на 550 рублей и даже пронес их мимо кассы, но его хитрость не осталась незамеченной. Призывы кассирш расплатиться за товар недобросовестный покупатель проигнорировал и попытался скрыться со снедью. Однако смелые женщины бросились наперерез. Неизвестно, чем бы закончилось дело, если бы не расторопность пристава мирового суда, расположенного в одном здании с магазином.

Сотрудник обходил прилежащую к суду территорию на предмет выявления запрещенных предметов и закладок, когда услышал крики из продуктового.

«Вбежав во внутрь, сотрудник службы среагировал моментально: преградил беглецу путь к выходу, а затем, применив физическую силу в виде загиба руки за спину, задержал правонарушителя», - с гордостью рассказала о действиях коллеги пресс-служба управления ФССП по Томской области.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник был привлечен к административной ответственности по статье «Мелкое хищение».

ИСТОЧНИК KP.RU