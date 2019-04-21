Плановое отключение света ждет более 20 улиц Томска в понедельник

21 Апр 23:19 2019-04-21T23:19:36+03:00

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Компания «Горсети» сообщила о плановом отключении электроэнергии в части Томска в понедельник, 22 апреля. В день рождения вождя революции «лампочки Ильича» не будут работать по следующим адресам:

С 09 до 09:30 - ул. Басандайская 35,63/2

С 09 до 12:00 -

• Заречный ул Ясная 273

• Томск ул. Заречная 5 20-30,22-а

• Томск ул. Плавниковая 1-9,2-12

• Томск ул. Прибрежная 2-26,30-34

• Томск ул. Приточная 1-11,1-а,8-10,8-а,10-а,14-16,15

• Томск ул. Рельефная 2-6

• Томск ул. Тальниковая 1-19,1-а,18-20,18-а

• Томск ул. Ясная 3-15,13-а

С 09 до 15:00 -

• г. Томск 350-летия Томска ул 93-103

• г. Томск Завокзальная ул 60,64

• г. Томск Угольный п 2,2-а,2а,3-15,5-а,5-б,5а,8,14-20,20-б,20/1,20а,20б

С 09 до 16:30 -

• г. Томск ул. Смирнова 9,9 стр.1,9 стр.4,9/2,9/3,9/16,9/21

С 09 до 17:00 -

• г. Томск Кольцевой проезд 20/2,24-30,34-36,34-а,41-43,53-55

• г. Томск Дальняя ул 5-9,6-20,6а,13-35

• г. Томск Достоевского ул 8

• Томск пос. Спутник 14,14-а,36,42,42-а

• Штамово ул. Больничная 2-в,2/1,5

• Томск пос. Угольный 13/1,13/1 стр.1,13/2,20

• Томск ул. Мокрушина 8/5,20/4

• г. Томск ул. Ивановского 11а,21-35,21/1,21/2,23/1,23/2,25/1,27/1,27/2,33/1,33/2,33/3,35/1,35/2,35/3

С 11:15 до 11:45 -

• Томск ул. Енисейская 37/1,37/3

С 13:30 до 14:00 -

• Томск ул. Алтайская 97/4,107-а

• Томск ул. Лебедева 38-40,38/1,40/2

С 14:30 до 15:00 -

• Томск ул. Гоголя 12,12-а,12/1

• Томск ул. Красноармейская 17

• Томск ул. Лебедева 5-а,5-в,5-г,5/4,5/5,5/6,5/7,5/8

• Томск ул. Никитина 12

С 15:30 до 16:00

• Томск Московский тракт 37

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