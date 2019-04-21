Плановое отключение света ждет более 20 улиц Томска в понедельник
Компания «Горсети» сообщила о плановом отключении электроэнергии в части Томска в понедельник, 22 апреля. В день рождения вождя революции «лампочки Ильича» не будут работать по следующим адресам:
С 09 до 09:30 - ул. Басандайская 35,63/2
С 09 до 12:00 -
• Заречный ул Ясная 273
• Томск ул. Заречная 5 20-30,22-а
• Томск ул. Плавниковая 1-9,2-12
• Томск ул. Прибрежная 2-26,30-34
• Томск ул. Приточная 1-11,1-а,8-10,8-а,10-а,14-16,15
• Томск ул. Рельефная 2-6
• Томск ул. Тальниковая 1-19,1-а,18-20,18-а
• Томск ул. Ясная 3-15,13-а
С 09 до 15:00 -
• г. Томск 350-летия Томска ул 93-103
• г. Томск Завокзальная ул 60,64
• г. Томск Угольный п 2,2-а,2а,3-15,5-а,5-б,5а,8,14-20,20-б,20/1,20а,20б
С 09 до 16:30 -
• г. Томск ул. Смирнова 9,9 стр.1,9 стр.4,9/2,9/3,9/16,9/21
С 09 до 17:00 -
• г. Томск Кольцевой проезд 20/2,24-30,34-36,34-а,41-43,53-55
• г. Томск Дальняя ул 5-9,6-20,6а,13-35
• г. Томск Достоевского ул 8
• Томск пос. Спутник 14,14-а,36,42,42-а
• Штамово ул. Больничная 2-в,2/1,5
• Томск пос. Угольный 13/1,13/1 стр.1,13/2,20
• Томск ул. Мокрушина 8/5,20/4
• г. Томск ул. Ивановского 11а,21-35,21/1,21/2,23/1,23/2,25/1,27/1,27/2,33/1,33/2,33/3,35/1,35/2,35/3
С 11:15 до 11:45 -
• Томск ул. Енисейская 37/1,37/3
С 13:30 до 14:00 -
• Томск ул. Алтайская 97/4,107-а
• Томск ул. Лебедева 38-40,38/1,40/2
С 14:30 до 15:00 -
• Томск ул. Гоголя 12,12-а,12/1
• Томск ул. Красноармейская 17
• Томск ул. Лебедева 5-а,5-в,5-г,5/4,5/5,5/6,5/7,5/8
• Томск ул. Никитина 12
С 15:30 до 16:00
• Томск Московский тракт 37
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