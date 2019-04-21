Ребенок провалился в котлован после ремонта сетей в Томске

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-21T16:53:15+03:00

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Возле дома по Иркутскому тракту, 94 в субботу произошло мелкое, но неприятное происшествие. Жители Октябрьского района Томска спасли из глубокой ямы с грязью попавшую туда маленькую девочку, судя по фото, школьного возраста. Ребенок увяз в вязкой жиже по колено и не мог выбраться «на сушу» самостоятельно. Очевидец снял кадры спасения девочки на телефон и выложил в одну из социальных сетей, сопроводив фото следующей информацией:

«Томскводоканал не поставил ограждения на аварийном участке. В результате ребёнок чуть не провалился в колодец. Хорошо, что бдительны соседи подоспели. Будьте осторожны!».

Комментаторы и местных жителей поправили автора, что никакого люка в указанном месте нет. Однако ремонт сетей коммунальщики там действительно проводили. Из-за сырой погоды почва на месте раскопок превратилась в грязь.

По последнем данным, к настоящему времени злополучную грязную лужу от греха подальше уже огородили, а когда на улице станет тепло, участок вероятно заасфальтируют.

ИСТОЧНИК KP.RU