Женщине из томского села грозит 6 лет колонии за кражу дешевых сапог

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-21T16:17:37+03:00

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Сотрудники полиции задержали жительницу села Чердаты Зырянского района по подозрению в краже обуви у своей односельчанки. 43-летняя женщина совершила преступление, проникнув в дом в отсутствии хозяев. Для этого она вскрыла на двери обычный навесной замок. Очевидно, владельцы жилья и без того живут небогато, коль скоро из ценностей злоумышленница нашла у них лишь недорогие сапоги.

«По предварительным данным, подозреваемая, в дневное время, проникла в дом, расположенный по ул. Советская, села Чердаты, Зырянского района и свободным доступом похитила зимние сапоги стоимостью 1400 рублей», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

В отношении похитительницы обуви возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU