Мать пойдет под суд за смерть месячной дочери в Томске

СЕГОДНЯ 06:00 2019-04-20T06:00:26+03:00

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Следственный комитет завершилось расследование по делу о смерти младенца из-за нападения ротвейлера. Все материалы переданы в Кировский районный суд для вынесения приговора подозреваемой.

Напомним, что речь идет о случае, когда 33-летняя томичка оставила свою дочь, и на ребенка напал ротвейлер. Собака загрызла младенца насмерть. Женщину обвинили в совершении преступления по причинению смерти по неосторожности. Произошло это днем 13 февраля. Мать отлучилась ненадолго по своим делам, а ребенок остался с двумя собаками: ротвейлером и немецкой овчаркой. Когда девочка спала в детской кроватке, ротвейлер набросился и загрыз. Младенец скончался в реанимационном отделении детской больницы на ул. Олега Кошевого. Какой приговор вынесет суд, будет известно после ознакомления со всеми материалами дела.

ИСТОЧНИК KP.RU