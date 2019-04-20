Пенсионерка сгорела в своем доме в томском поселке

СЕГОДНЯ 05:48 2019-04-20T05:48:13+03:00

Пожар тушили 6 человек и 2 единицы техники. Фото: из открытых источников

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В поселке Новые Ключи Чаинского района 18 апреля загорелся деревянный дом. Это случилось днем, огонь вспыхнул в одноэтажном двухквартирном брусовом здании. При пожаре погибла 82-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В дежурную часть звонок поступил в 14:06. На момент прибытия первого подразделения горела одна из квартир. Пожарным удалось потушить огонь в 14:57. Работало 6 человек и 2 единицы техники. В результате в трехкомнатной квартире обгорели стены, пол и вещи. Причина пожара еще устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU