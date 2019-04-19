Требуя «продолжения банкета», томич ударил именинника ножом в печень

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-19T11:27:24+03:00

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Житель Томской области едва не убил хозяина праздника, куда явился по приглашению на день рождения последнего. 39-летнему мужчине так понравилась роль гостя, что он никак не мог уйти домой, когда его присутствию уже были не рады.

«Когда пришло время расходиться, гость стал настаивать на продолжении праздника. При этом просьба именинника покинуть квартиру настолько разозлила подсудимого, что он взял на кухне нож и ударил им потерпевшего в область живота, повредив печень», - сообщила подробности «грустного праздника» пресс-служба прокуратуры региона.

В отношении агрессивного гостя было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Положение обвиняемого осложнило то, что ранее он уже был неоднократно судим.

С учетом тяжести наличия в действиях подсудимого опасного рецидива суд приговорил колпашевца к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен выплатить потерпевшему 43 тыс. рублей, затраченных на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU