Причиной аварии под Томском в Кафтанчиково стала летняя резина

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-19T11:03:38+03:00

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Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии в Кафтанчиково, в которой погибло три человека и еще три пострадало.

- Основной причиной ДТП явилось то, что легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения. Предварительной установлено, что он был уже переоборудован на летнюю резину. Возбуждено уголовное дело, — рассказал глава регионального УГИБДД Вячеслав Трещев.

Напомним, что 18 апреля, около 9:30 по местному времени в Томском районе на автомобильной дороге Р-255 произошло ДТП, в котором погибли пассажиры. Столкнулись легковой автомобиль Honda и грузовика Freightliner. Обе машины двигались навстречу друг другу

ИСТОЧНИК KP.RU