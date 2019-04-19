2019-04-19T11:03:38+03:00
Происшествия

Причиной аварии под Томском в Кафтанчиково стала летняя резина

Водитель автомобиля успел «переобуться» до неожиданного похолодания
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УМВД по Томской областифото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии в Кафтанчиково, в которой погибло три человека и еще три пострадало.

- Основной причиной ДТП явилось то, что легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения. Предварительной установлено, что он был уже переоборудован на летнюю резину. Возбуждено уголовное дело, — рассказал глава регионального УГИБДД Вячеслав Трещев.

Напомним, что 18 апреля, около 9:30 по местному времени в Томском районе на автомобильной дороге Р-255 произошло ДТП, в котором погибли пассажиры. Столкнулись легковой автомобиль Honda и грузовика Freightliner. Обе машины двигались навстречу друг другу

ИСТОЧНИК KP.RU

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