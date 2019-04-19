2019-04-19T10:50:34+03:00
Общество

Томичи могут обменять мелочь на банкноты и памятные монеты

Сбербанк объявил неделю приема копеек
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Принеся 275 рублей, участники акции получат 250 рублей купюрами и одну "футбольную" монетуПринеся 275 рублей, участники акции получат 250 рублей купюрами и одну "футбольную" монетуФото: из открытых источников
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Жители Томска смогут обменять в офисах Сбербанка мелкие монеты на памятные 25-рублевые. На них изображена символика Чемпионата мира по футболу. Это можно будет сделать с 22 по 28 апреля 2019 года в офисах Сбербанка, расположенных на территории Сибирского банка. К обмену доступны мелкие монеты номиналом 1 рубль, 1, 5, 10 и 50 копеек на более крупные купюры. Принеся 275 рублей, участники акции получат 250 рублей бумажными купюрами и одну монету номиналом 25 рублей, посвященную чемпионату мира по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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