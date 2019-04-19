2019-04-19T10:40:44+03:00
Общество

Субботник в Томске переносится из-за погодных условий

Апрельская зима вмешалась в жизнь города
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Сибирская погода нам диктует свои условия, поэтому мы переносим районный субботникСибирская погода нам диктует свои условия, поэтому мы переносим районный субботникФото: Мария ЛЕНЦ
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Из-за внезапно обрушившегося на наш город снегопада, запланированный на 20 апреля субботник в районах Томска переносится на 30 апреля.

Как сказал мэр, сибирская погода нам диктует свои условия, поэтому мы переносим районный субботник, запланированный на завтра, на более теплое время.

В ближайшие дни «Спецавтохозяйство» и подрядчики должны максимально очистить дороги и проезды от наледи, а также разрыхлить снег на газонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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