В томском Ботсаду построят «пчелиный отель»

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-19T09:29:20+03:00

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Руководитель экскурсионного бюро СибБС ТГУ Анастасия Войцеховская познакомилась с опытом работы зарубежных экологических центров, национальных парков и компаний, занимающихся экологическим образованием и защитой окружающей среды.

Среди новых проектов, которые Ботсад теперь намерен запустить – программа для «особенных» детей и пожилых людей с использованием приемов гарденотерапии. Его суть заключается в работе с природными материалами, посадке и уходе за растениями. Отдельный проект будет посвящен насекомым. В заповедном парке будет установлен информационный стенд «Опылители», еще там появится «пчелиный отель». В домике, построенном из природных материалов, поселятся пчелы Мэйсона – один из самых миролюбивых видов, которые не кусаются и не представляют угрозы для посетителей. Во время экскурсии в СибБС можно будет узнать много любопытных фактов об этом виде, например, что зимует он не в улье, а в холодильнике, и что пчелы Мэйсона – рекордсмены по способности к опылению.

ИСТОЧНИК KP.RU