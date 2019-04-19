Томичи, знающие китайский, могут получать зарплату от 100 тысяч рублей в месяц

СЕГОДНЯ 08:24 2019-04-19T08:24:59+03:00

За последние три года количество таких специалистов увеличилось вдвое

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Завтра, 20 апреля, в России отмечается день китайского языка. Аналитики HeadHunter выяснили насколько в Томске популярен этот язык и как работодатели готовы оплачивать такой навык.

За последние три года кандидатов, владеющих китайским, стало в два раза больше.

- Всего в Томске почти 750 кандидатов, знающих китайский язык, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО.

В Томске знание китайского языка в большинстве случаев встречается в резюме начинающих специалистов, административного персонала, в продажах, в научно-образовательной сфере и в области информационных технологий. Среднее зарплатное ожидание соискателей со знанием китайского языка – 36 300 рублей.

Чем готовы ответить работодатели? В основном вакансии для соискателей со знанием китайского языка размещают в логистической сфере, закупках и продажах. В 16% вакансиях со знанием китайского языка указано вознаграждение от 100 000 рублей.

А среднее предложение для знающих китайский язык, в Томске составило 55 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU