Маленький мальчик гранату нашел: за гаражами в Томске
Спасателям пришлось эвакуировать весь дом
Своей находкой ребенок поставил на уши весь домФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Черемошниках за погребами ребенок нашел гранату и принес ее к себе домой. Об инциденте сообщили сотрудники поисково-спасательной службы.
Как выяснилось, 10 апреля вечером, ребенок гулял во дворе дома по адресу Профсоюзная, 31. За сараями он обнаружил взрывное устройство и взял его с собой. Родители проявили бдительность и вызвали службу спасения, ведь в любой момент граната могла сработать. Прибывшие на место в 18:49 сотрудники ПСС эвакуировали всех жителей дома. Проверив гранату, выяснилось, что она учебная.
ИСТОЧНИК KP.RU