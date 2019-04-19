2019-04-19T06:40:26+03:00
Происшествия

Число экономических преступлений выросло на 11% в Томской области

Перед законом «грешат» преимущественно предприниматели и фальшивомонетчики
Татьяна Щукина
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Чтить Уголовный кодекс завещал еще сам Остап БендерЧтить Уголовный кодекс завещал еще сам Остап БендерФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В 2018 году в Томской области отмечен рост преступлений экономической направленности.

«В прошлом году в регионе зарегистрировано 627 таких преступлений, что на 11% больше, чем в 2017 году», - сообщила пресс-служа областной прокуратуры, пояснив, что рост произошел, в основном, за счет выявления случаев незаконного образования юрлиц, а также изготовления и сбыта поддельных денег.

В ведомстве отметили, что в прошлом году были выявлены 40 фактов мелкого коммерческого подкупа, причем годом ранее такие преступления не регистрировались. Кроме того, было установлено свыше 200 фактов искажения информации о преступлениях, совершенных предпринимателями: о возмещении материального ущерба, причинённого преступлением, о социальном и должностном положении обвиняемого и т.д.

Результатом прокурорских проверок явилось увеличение более, чем в 10 раз суммы гражданских исков, предъявленных в рамках уголовных дел по экономическим преступлениям: с 17,9 до 225,9 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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