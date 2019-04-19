2019-04-19T06:15:00+03:00
Добрые дела

Мужчину, пропавшего после празднования Нового года, ищут в Томске

Местонахождение Николая Романова неизвестно уже 3 месяца
Татьяна Щукина
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Николай с января не выходил на связь с близкимиНиколай с января не выходил на связь с близкимиФото: соцсети
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К поискам 46-летнего Николая Романова, постоянно проживавшего в Томск и пропавшего 3 месяца назад, подключились добровольцы. Сообщение волонтеров из поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» появилось в группе в одной из популярных социальных сетей.

«Помогите найти человека! Пропал Романов Николай Алексеевич, 46 лет, житель Томска. С 11 января 2019 года местонахождение неизвестно», - отмечено в информации отряда.

Известно, что пропавший Николай имеет высокий рост 183 сантиметра, у него худощавое телосложение и темные волосы, глаза – карие. Данными, во что был одет мужчина в день исчезновения, ни полиция, ни волонтеры не располгают.

Всех, кто может пролить свет на то, где может находиться Романов, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52 или в полицию по единому телефону 112. Желание лично поучаствовать в поисках пропавшего приветствуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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