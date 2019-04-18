Три человека погибло и три пострадало в ДТП под Томском

СЕГОДНЯ 08:52 2019-04-18T08:52:43+03:00

Это случилось в снежное утро, когда неожиданно наступила зима

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В районе села Кафтанчиково произошла серьезная авария, в которой погибли люди. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД региона. Сегодня, 18 апреля, около 9:30 по местному времени в Томском районе на автомобильной дороге Р-255 произошло дорожно-транспортное происшествие.

Столкнулись легковой автомобиль Honda и грузовика Freightliner. Обе машины двигались навстречу друг другу. В результате происшествия погибли три человека, ещё троих с травмами доставили в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства произошедшего, организовывают работу по устранению последствий ДТП и регулируют движение на данном участке дороги.

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: Из открытых источников

Фото: Из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU