Участница ДТП помогла томским приставам изъять машину у должника

СЕГОДНЯ 18:19 2019-04-17T18:21:43+03:00

Женщина моментально вычислила обидчика по сайту ФССП и сообщила "куда следует" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина не расплатился вовремя по кредиту и в результате лишился авто

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Удачный случай помог судебным приставам из Томска взыскать долг с одного из злостных неплательщиков. Томич взял в банке более 350 тысяч рублей, но не расплатился с кредитом, хотя имел в собственности 8-летнюю машину Mitsubishi Lancer. Авто было решено арестовать в счет погашения долга, однако приставы столкнулись с проблемой: должника трудно было застать дома.

К несчастью для себя однажды неуловимый должник во дворе своего дома нечаянно задел автомобиль соседки.

«Пока ехали сотрудники ГИБДД, пострадавшая решила не терять зря времени и проверила обидчика по банку данных исполнительных производств на сайте ФССП России. Сервис выдал результат моментально: размер долга соседа и номер телефона пристава. Женщина связалась с исполнителем закона и сообщила, когда именно должник бывает дома», - сообщили подробности дела в пресс-службе регионального управления ведомства.

Приехав вовремя на адрес, приставы обнаружили припаркованный автомобиль и наложили на него арест.

Неплательщику был дано 10 дней для оплаты долга, но этой возможностью он не воспользовался. Сейчас иномарку готовят к продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU