Томскую улицу Усова перекрыли на два дня
Томичей предупреждают об ограничении движения транспорта
Бригады «Томск РТС» осуществляют замену перехода теплотрассыФото: Михаил ДЕНИСОВ
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Как сообщает пресс-служба мэрии, движение автомобилей по ул. Усова на участке от ул. Студенческой до ул. Вершинина затруднено с 9 часов 17 апреля до 17 часов 19 апреля.
Именно там бригады «Томск РТС» осуществляют замену перехода теплотрассы перед ремонтом дороги. Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.
ИСТОЧНИК KP.RU