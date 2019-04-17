2019-04-17T08:08:03+03:00
Схема проезда

Томскую улицу Усова перекрыли на два дня

Томичей предупреждают об ограничении движения транспорта
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Бригады «Томск РТС» осуществляют замену перехода теплотрассыБригады «Томск РТС» осуществляют замену перехода теплотрассыФото: Михаил ДЕНИСОВ
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Как сообщает пресс-служба мэрии, движение автомобилей по ул. Усова на участке от ул. Студенческой до ул. Вершинина затруднено с 9 часов 17 апреля до 17 часов 19 апреля.

Именно там бригады «Томск РТС» осуществляют замену перехода теплотрассы перед ремонтом дороги. Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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