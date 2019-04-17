2019-04-17T07:42:22+03:00
Общество

Почти 40% томичей считают свою работу скучной

а для 75% горожан интерес к профессии оказался основной мотивацией к труду.
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Больше трети томичей считают свою работу главным увлечением в жизни.Больше трети томичей считают свою работу главным увлечением в жизни.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Большинство опрошенных томичей называют интерес к работе главной мотивацией к труду. Такие данные показало исследование портала Зарплата.ру среди 690 жителей нашего города.

По данным опроса, 61% респондентов могут назвать свою работу интересной. Из них 15% – представители финансовой сферы, 10% – IT-специалисты, 8% – работники кадровых служб и HR *. При этом 39% томичей интереса к своей работе не испытывают.

40% горожан вкладывают в понятие «интересная работа» возможность видеть результаты своей деятельности, 23% – выполнение увлекательных задач, а 11% – погружение в новые знания и сферы. 5% томичей считают, что на интерес прежде всего влияет возможность карьерного роста, еще 5% привлекает творческое развитие, а каждого десятого – общение с интересными людьми. 6% опрошенных отметили, что «интересная работа» – это многогранное понятие, которое включает в себя все перечисленные пункты.

Для 75% горожан интерес к работе оказался основной мотивацией к труду. Однако четверть опрошенных уверены, что существуют более эффективные мотиваторы.

Больше трети томичей считают свою работу главным увлечением в жизни. Так ответили 28% представителей сферы строительства и недвижимости, 15% IT-специалистов и 14% работников промышленности*. А 65% горожан признались, что помимо работы имеют другие интересы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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