2019-04-16T18:38:04+03:00
Здоровье

Томские врачи вернули к жизни девочку, упавшую с 9-го этажа

Юная пациентка провела в больнице два месяца
Татьяна Щукина
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Врачи продемонстрировали четкую и оперативную работуВрачи продемонстрировали четкую и оперативную работуФото: "КП" Архив
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История 14-летней девочки, выпавшей из окна многоэтажки в Валентинов день, буквально потрясла в феврале томичей. Удивительным стал как драматизм ситуации, так и то, что школьница осталась живой, несмотря на многочисленные травмы костей и внутренних органов. У девочки были повреждены позвоночник и конечности, сломаны 6 грудных позвонков, наблюдались разрыв органов и обильное кровотечение. В больницу скорой медицинской помощь №2 девушка поступила в состоянии травматического шока, и по оценке врачей, ее шансы выжить были крайне малы.

Главврач БСМП № 2 Андрей Караваев рассказал, что школьнице сделали несколько операций, связанных с восстановлением функций органов брюшной полости, а позже – был выполнен остеосинтез поврежденных костей конечностей.

Во вторник, 15 апреля, Telegram-канал департамента здравоохранения Томской области сообщил, что пациентку, наконец, выписали из больницы.

«Девочка выжила благодаря четкой и оперативной работе врачей», - с гордостью констатировало руководство региональным здравоохранением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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