2019-04-16T08:37:30+03:00
Общество

Томича, который мог умереть на мосту, спасли полицейские

Парень объяснил все трудной жизненной ситуацией
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УМВД по Томской областифото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В Томске сотрудники полиции помогли мужчине, решившему свести счеты с жизнью.

14 апреля инспекторам дорожно-патрульной службы, дежурившим на Московском тракте, поступило сообщение о молодом парне, сидящем на коммунальном мосту «Южный».

Лейтенант Василий Плют и капитан Равиль Хакимов незамедлительно выехали на проверку данного факта. По прибытии они действительно обнаружили там мужчину, который сидел на проезжей части, чем подвергал себя и других участников дорожного движения опасности.

Равиль Хакимов подбежал к молодому человеку, помог ему подняться, после чего увел с дороги. Со слов 20-летнего томича, к такому отчаянному поступку его склонили серьезные жизненные проблемы. Инспектора посадили молодого человека в патрульный автомобиль и вызвали медицинских работников.

Стражам порядка удалось успокоить гражданина и убедить его больше не совершать подобных поступков. Парня доставили в лечебное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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