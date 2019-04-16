Томский курьер назначил себе «зарплату» 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:27 2019-04-16T08:27:09+03:00

На протяжении пяти месяцев подозреваемый получал деньги от клиентов Фото: из открытых источников

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В дежурную часть по Советскому району обратился директор одной из фирм, которая занимается курьерскими доставками товаров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона. Руководитель написал заявление о пропаже денег со счета компании.

В ходе расследования сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 40-летний курьер данной фирмы.

По предварительным данным, на протяжении пяти месяцев подозреваемый получал деньги от клиентов, после чего не переводил их на счет организации, а оставлял себе. Таким образом он «заработал» более полумиллиона рублей.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 158 «Кража». Горе-сотруднику грозит до шести лет за решеткой. Пока он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU