2019-04-16T08:18:01+03:00
Спорт

Томич стал пятикратным чемпионом России по кикбоксингу

Соревнования собрали более 600 сильнейших спортсменов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Наш регион представляли пять спортсменов, двое из которых завоевали медали.Наш регион представляли пять спортсменов, двое из которых завоевали медали.Фото: из открытых источников
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В Иркутске прошли Чемпионат и первенство России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт». Соревнования собрали более 600 сильнейших спортсменов из восьми федеральных округов страны. Наш регион представляли пять спортсменов, двое из которых завоевали медали. Мастер спорта международного класса и спортсмен Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Илья Афонин стал пятикратным чемпионом России, а Вячеслав Манохин завоевал бронзовую медаль.

- В весовой категории до 63,5 килограмма было 15 человек, в финале соперником Ильи стал Айрапет Аванесян из Тульской области. Став чемпионом России, Илья Афонин завоевал путевку на чемпионат мира, который пройдет с 23 ноября по 1 декабря в Анталии, — рассказал старший тренер сборной Томской области по кикбоксингу Семен Ануфриев.

Вячеслав Манохин стал бронзовым призером соревнований среди юношей 2003-2004 года рождения в категории до 48 килограммов.

Томич выиграл первые два боя против спортсменов из Ингушетии и Свердловской области, уступив в полуфинале представителю Башкортостана. В конце апреля сборная Томской области примет участие в чемпионате и первенстве России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт с лоукиком» в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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