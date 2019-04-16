Первые 19 человек обратились в пункты серопрофилактики с укусом клеща
В этом году первый укус клеща был зарегистрирован прямо в центре Томска 22 марта. На данный момент в области зарегистрировали 19 таких случаев.
Как сообщил Андрей Рудиков, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Томской области, пик активности в этом году придется на конец июня. Заболеваемость клещевыми инфекциями, скорее всего, останется на уровне прошлого года, либо немного снизится. Самый высокий риск заразиться различными после укуса прогнозируют в Томске и Томском районе.
Отметим, что в регионе работает «горячая линия» по вопросам иммунизации. Данная кампания пройдет с 24 по 30 апреля под девизом «Защитимся вместе: вакцины действуют!».
До 29 апреля можно будет получить консультацию у специалистов Роспотребнадзора.
Жители могут задать любые интересующие их вопросы по использованию вакцин, позвонив по телефонам 8-800-350-4455, (3822) 24-97-18 и (3822) 44-67-32 в рабочее время.
Всемирная неделя иммунизации отмечается ежегодно и направлена на пропаганду использования вакцин для защиты людей от болезней в любом возрасте. Иммунизация позволяет спасти миллионы жизней каждый год и широко признается как одна из наиболее успешных и экономически эффективных мер в области здравоохранения в мире.
ИСТОЧНИК KP.RU
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