Первые 19 человек обратились в пункты серопрофилактики с укусом клеща

СЕГОДНЯ 08:07 2019-04-16T08:07:51+03:00

Пик активности в этом году придется на конец июня. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В этом году первый укус клеща был зарегистрирован прямо в центре Томска 22 марта. На данный момент в области зарегистрировали 19 таких случаев.

Как сообщил Андрей Рудиков, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Томской области, пик активности в этом году придется на конец июня. Заболеваемость клещевыми инфекциями, скорее всего, останется на уровне прошлого года, либо немного снизится. Самый высокий риск заразиться различными после укуса прогнозируют в Томске и Томском районе.

Отметим, что в регионе работает «горячая линия» по вопросам иммунизации. Данная кампания пройдет с 24 по 30 апреля под девизом «Защитимся вместе: вакцины действуют!».

До 29 апреля можно будет получить консультацию у специалистов Роспотребнадзора.

Жители могут задать любые интересующие их вопросы по использованию вакцин, позвонив по телефонам 8-800-350-4455, (3822) 24-97-18 и (3822) 44-67-32 в рабочее время.

Всемирная неделя иммунизации отмечается ежегодно и направлена на пропаганду использования вакцин для защиты людей от болезней в любом возрасте. Иммунизация позволяет спасти миллионы жизней каждый год и широко признается как одна из наиболее успешных и экономически эффективных мер в области здравоохранения в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU