Установлены сроки весенней охоты в Томской области

СЕГОДНЯ 07:23 2019-04-16T07:23:25+03:00

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Сроки весенней охоты на пернатую дичь в охотничьих угодьях на территории региона согласованы с муниципалитетами, региональным управлением Росприроднадзора и установлены по двум группам районов. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

В Асиновском, Зырянском, Тегульдетском, Кожевниковском, Первомайском, Томском, Шегарском, Бакчарском, Кривошеинском, Молчановском, Верхнекетском, Колпашевском и Чаинском районах охота будет открыта с 1 по 5 мая и с 9 по 13 мая. В Александровском, Каргасокском и Парабельском районах — с 10 по 19 мая.

Прием заявлений и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов ведется с 15 апреля. По нормам допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не установлен лимит, один охотник в сутки имеет право добыть не более двух особей гуся, самца тетерева, вальдшнепа, трех селезней уток и одного самца глухаря.

ИСТОЧНИК KP.RU