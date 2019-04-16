Жизнь – не мелочь! Сбор средств для онкобольных детей стартовал в Томске

СЕГОДНЯ 05:57 2019-04-16T06:04:46+03:00

5-10 рублей для отдельного человека - не деньги, но вместе они могут спасти жизни детей Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Томске объявлен благотворительный проект «Жизнь — не мелочь!», который будет проводиться на предприятиях города. Инициатором проекта выступил фонд помощи онкобольным детям имени Алены Петровой. компании-участники получат 3-х литровые опечатанные банки, куда все желающие смогут бросать монеты любого номинала. Банки будут собраны в конце мая и в День защиты детей 1 июня их содержимое передадут сотрудникам «Сбербанка» для пересчета. Средства пойдут на реабилитацию маленьких пациентов.

«В наше время для большинства людей пять-десять рублей уже не несут большой значимости — но если каждый поделится своей мелочью, то вместе мы сможем собрать действительно существенную сумму в помощь детям. Вроде и мелочь, но она может спасти жизнь!» — убеждена руководитель фонда Елена Петрова.

Кубы для сбора мелочи также появятся в магазинах Томска, пожертвования можно внести и традиционным путем – через сайт благотворительного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU