2019-04-15T08:16:50+03:00
Туризм

Томские туристы могут сообщить о своем маршруте на сайте МЧС

Удобный сервис позволит быстро получить помощь и рекомендации
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Разработанный сервис значительно упростит подачу заявок туристским организациямРазработанный сервис значительно упростит подачу заявок туристским организациямФото: Олег УКЛАДОВ
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Отправляясь в поход или по туристическому маршруту, теперь можно подстраховаться и сообщить о своей экспедиции в МЧС.

Подать заявку на регистрацию туристской группы и заблаговременно проинформировать спасательные подразделения можно через единый сервис МЧС России. Жителям необходимо выбрать территорию, где планируется маршрут. Система сама автоматически перенаправит на страницу для заполнения заявки в службу спасателей.

- Разработанный сервис значительно упростит подачу заявок туристским организациям, индивидуальным предпринимателям в сфере активного туризма, индивидуальным туристам и группам, самостоятельно путешествующим по стране, в том числе имеющим в своем составе несовершеннолетних детей, — отметили в пресс-службе МЧС.

Получив заявку, служба ознакомит туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъяснят правила безопасности, даст советы, как проверить личное снаряжение, средства связи и маршрутные документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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