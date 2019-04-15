Неизвестные сообщили, что заминированы торговый центр и здание суда в Томске

СЕГОДНЯ 07:58 2019-04-15T07:58:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Оперативные службы региона проверяют сообщения о том, что заложены бомбы.

Сегодня, 15 апреля, правоохранители Томской области зафиксировали очередную вспышку кибертерроризма. На текущий момент известно, что в полицию поступили сообщения о минировании Седьмого апелляционного арбитражного суда, а также бизнес-центра «Аврора».

Как отметил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, несмотря на ложный характер сообщений, все меры безопасности приняты. Каких-либо фактов, подтверждающих реальность угрозы, нет.

Он также отметил, что серия подобных сообщений зафиксирована и в ряде других сибирских регионов. Так, на Камчатке посетители нескольких аптек и торговых центров были эвакуированы. Эвакуации также прошли в зданиях в Алтайском и Красноярском крае. Несколько дней назад сообщения о минировании местных школ поступали в Пензе, Екатеринбурге, Костроме.

ИСТОЧНИК KP.RU