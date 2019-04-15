2019-04-15T07:43:41+03:00
Здоровье

В Томске начали работать пункты серопрофилактики

Всего в нашем регионе от клеща привито 23 тысячи человек
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Помощь сельским жителям в случае укуса клеща окажут в кабинетах экстренной профилактикиПомощь сельским жителям в случае укуса клеща окажут в кабинетах экстренной профилактикиФото: Мария ЛЕНЦ
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С 15 апреля к работе в круглосуточном режиме в Томске приступили три пункта серопрофилактики. Два из них для взрослых — в межвузовской поликлинике (ул. Киевская,74) и медико-санитарной части № 2 (ул. Бела Куна, 3), один для детей — в детской больнице № 1 (Московский тр., 4).

В пунктах можно получить необходимую медицинскую помощь, а при наличии показаний (не позднее трех дней после укуса) — поставить противоклещевой иммуноглобулин.

Помощь сельским жителям в случае укуса клеща окажут в кабинетах экстренной профилактики клещевых инфекций районных больниц, которые с сегодняшнего дня также перешли на круглосуточное дежурство.

По данным облздрава, В Томской области от клещевого энцефалита привиты 23 тысячи человек, в том числе семь тысяч детей. Это и экстренная вакцинация, и ревакцинация.

Также работает горячая линия «Осторожно, клещ!». По телефонам (3822) 516-616 (звонок бесплатный для жителей Томска) и 8-800-350-8850 (бесплатный для жителей Томской области).

Специалисты регионального Центра медицинской и фармацевтической информации подскажут, куда обратиться в случае укуса клеща, проконсультируют по вопросам вакцинации от клещевого энцефалита, и применения защитных мер. С начала работы горячей линии поступило 59 звонков от жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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