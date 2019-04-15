2019-04-15T07:35:01+03:00
Экономика

Высчитана средняя зарплата, которую предлагают работодатели томичу

На данный момент конкуренция среди соискателей немного выросла
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В конце квартала в Томске выросла конкуренция на одно и то же предложениеВ конце квартала в Томске выросла конкуренция на одно и то же предложениеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Аналитики рассмотрели вакансии и резюме, размещенные на hh.ru в первом квартале в Томске и составили топ-5 основных событий на рынке труда.

1. Вакансии и резюме. С начала года динамика вакансий составила 9%, количество резюме выросло на 17% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Всего резюме соискателей в Томске на конец квартала 142 000, каждый месяц кандидаты создавали/ активировали примерно 16 000 резюме.

2. Конкуренция. В конце квартала, в Томске выросла конкуренция на одно предложение: с пяти кандидатов в январе до шести в марте. Данный уровень считается умеренным, но в пользу работодателя. Самый большой уровень конкуренции наблюдался среди начинающих специалистов (семнадцать кандидатов на вакансию), в государственной службе (тринадцать кандидатов на место) и в «Добыче сырья» (десять соискателей на предложение).

3. Спрос. Чаще всего в первом квартале компании размещали вакансии для специалистов следующих сфер: «Продажи» (25%), «Информационные технологии» (14%), «Производство» (13%), «Строительство, недвижимость» (9%) и «Рабочий персонал» (9%).

4. Динамика. В первом квартале этого года активней всего по количеству вакансий росли сферы: «Транспорт, логистика» (+88%), «Домашний персонал» (59%) и «Управление персоналом, тренинги» (40%). Среди соискателей самыми активными стали представители сферы «Государственная служба, некоммерческие организации» (+47%) и «Медицина, фармацевтика» (+24%).

5. Зарплаты. Средняя заработная плата, которую предлагали в первом квартале работодатели жителям Томска, составила 36 200 рублей. Среднее ожидание, которое указали соискатели региона в резюме, составило 33 300 рублей. При этом, среднее предложение на 15%, а ожидание на 24% ниже, чем в среднем по России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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