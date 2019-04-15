На «Карте убитых дорог» теперь можно отмечать опасные места Томска

СЕГОДНЯ 07:20 2019-04-15T07:21:49+03:00

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На сайте dorogi-onf.ru появилась новая функция – теперь пользователи могут добавлять информацию об очагах аварийности. Это места, где постоянно происходят ДТП. Например, из-за неправильно настроенного светофора на перекрестке сталкиваются автомобили. Или пешеходы регулярно попадают под колеса в одном и том же месте. Чтобы отметить аварийное место, нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать город, зайти в соответствующий раздел через кнопку «Очаг аварийности» и подтвердить выбранный населенный пункт. После этого можно отметить на карте очаг аварийности, добавить к нему актуальные фотографии, описание проблемы и даже предложить ее решение. После того, как администраторы сайта одобрят заявку, очаг аварийности появится на карте в виде метки бордового цвета. Во время дорожных инспекций, которые стартовали 8 апреля, эксперты Народного фронта проверят добавленные очаги аварийности и разработают меры по их ликвидации. Дорожные рейды запланированы в 42 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU