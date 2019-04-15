2019-04-15T00:30:00+03:00
Общество

«Горячая линия» по переселению из аварийного жилья пройдет в Томске

Прокуратура Советского района обещает отреагировать на жалобы горожан
Татьяна Щукина
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Звонки будут приниматься в понедельник, с 9-30 до 17-00 часовЗвонки будут приниматься в понедельник, с 9-30 до 17-00 часовФото: Архив "КП"
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В понедельник, 15 апреля, в прокуратуре Советского района Томска состоится «горячая линия» по вопросам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Звонки будут приниматься с 9-30 до 17-00 часов.

«По телефону «горячей линии» (53-03-76) граждане смогут сообщить о случаях нарушения их прав в указанной сфере. На поставленные вопросы ответит старший помощник прокурора Советского района г. Томска Соломина Виктория Викторовна», - сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре по Томской области заверили, что по поступившим сведениям о нарушениях закона в установленные законом сроки будут проведены проверки и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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