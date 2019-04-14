2019-04-14T22:39:51+03:00
Общество

Пропавшего подростка из Томска ищут волонтеры двух регионов

Мальчик ушел из дома 12 апреля
Татьяна Щукина
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Данил ЛимановДанил ЛимановФото: соцсети
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15-летний Данил Лиманов из села Корнилово объявлен в розыск в Томске. Подросток ушел из дома в пятницу, 12 апреля, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Есть предположение, что он находится в Омской области. К поискам мальчика подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в городах Омск и Томск. В своей группе в социальной сети добровольцы сообщили, что Данил имеет худощавое телосложение, волосы русые, глаза зеленые. Рост – 170 сантиметров. Был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы и черные ботинки, с собой у мальчика был черный рюкзак.

Всех, кто имеет информацию относительно местонахождения пропавшего юноши, просят позвонить по телефону 8(800)700-54-52 или в полицию по 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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