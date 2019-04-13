Дороги Томска признали самыми безопасными в России
Третий год Томская область возглавляет всероссийский рейтинг безопасных дорог. К такому выводу пришли аналитики межрегионального общественного центра «За безопасность дорог». Всего в данном списке 50 регионов – с населением свыше 1 миллиона человек.
Наш регион единственный в Сибири, который входит в ТОП-10 по безопасности автодорог и отмечен «зеленой» зоной. Всего зон три: зеленая, желтая и красная.
В понятие «индекс безопасности» входит количество ДТП, связанных с качеством дорожного покрытия и числом погибших в таких авариях, размер автопарка.
Как прокомментировали эксперты, с 2016 года Томская область активно занимается строительством дорог в сельской местности. На эти цели из регионального бюджета ежегодно выделяется полмиллиарда рублей. Отменен принцип ямочного ремонта, введен 9-ти уровневый контроль качества. В 2018 году дополнительно было направлено 1,49 миллиарда рублей по программе «Безопасные и качественные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU