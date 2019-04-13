Сельчанин сжег своего приятеля в Томской области

СЕГОДНЯ 05:18 2019-04-13T05:18:44+03:00

От травм человек погиб на третий день госпитализации

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В селе Восток Каргасокского района 30-летний местный житель совершил жестокое убийство. Об этом сообщает региональный Следственный комитет. 6 апреля, будучи изрядно выпившим, в порыве гнева он решил расправиться со своим собутыльником. Подозреваемый облил приятеля горюче-смазочными материалами и поджег.

Несчастный получил ожог 40% тела, с чем и был доставлен в Каргасокскую ЦРБ, где на третий день погиб. За такое преступление на сельчанина завели уголовное дело, идет расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU