МЧС: резкое похолодание придет в Томскую область

СЕГОДНЯ 13:05 2019-04-12T13:07:46+03:00

Томичам придется на некоторое время забыть про теплую весну Фото: Артем КИЛЬКИН

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Главное управление МЧС по Томской области опубликовало предупреждение о резком ухудшении погоды в регионе.

По данным Томского гидрометеоцентра в субботу, 13 апреля, по области и г. Томску ожидается усиление ветра 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. По северным районам области вероятны умеренные осадки в виде мокрого снега, ухудшение видимости. С 14 апреля томичей ждет резкое понижение температуры.

Начиная с выходных и всю следующую неделю температура воздуха в Томске будет ниже нуля, столбики термометров опустятся до показания -9 градусов. Дневные температуры будут колебаться в пределах +1…+5 градусов. Самым холодным днем выдастся понедельник, когда прогнозируется 0 градусов. В большинстве дней ожидаются дожди, а порой и мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU